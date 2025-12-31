＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか松任谷由実（71）は特別企画での出場。40枚目のオリジナルアルバム「Wormhole／Yumi AraI」収録の「天までとどけ」と、名曲「翳りゆく部屋」を歌唱した。同アルバムは、AIを駆使し、荒井由実時代から現在に至るまでの数百におよぶボーカルトラックを音声合成ソフトに学習させ、“別次元の荒井由実”の声を生成し、楽曲を制作。この日は色あせない美しい歌声を会場に響かせた。「翳り