「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（３１日、ＮＨＫホール）ロックバンド・サカナクションが１２年ぶり２度目の出演を果たし、代表曲「新宝島」と今年の大ヒット曲「怪獣」を披露。圧巻のパフォーマンス力で会場を魅了した。久しぶりの紅白ステージを終えたボーカル・ギターの山口一郎は、出番後にデイリースポーツなどの取材に対応。１２年前当時を引き合いに「裏もそうだけど、ステージのスタッフとか空気がすごい良くなって」