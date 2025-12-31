大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が31日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、歌手のMISIA（年齢非公表）が7年連続で紅組トリを飾った。昨年まで2年連続大トリを務めたMISIAは、7回目の紅組トリで登場。「MISIAスペシャル」と題して、「Everything」「アイノカタチ」を披露した。銀色に輝く花があしらわれたドレスで登場。豪華なオーケストラとともに圧倒的な歌唱力で「Everything」、「アイノカタチ」を歌い