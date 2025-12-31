＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか今年をもってコールドスリープ（活動休止）を発表しているPerfumeは、休止前最後のステージで「ポリリズム」と「巡ループ」をパフォーマンスした。結成25周年を迎え、今年9月、今年末での活動休止を発表。かしゆか（37）は「この先もPerfumeを楽しむために、今だからできることをしようと、チームみんなでこの選択をした」とコールドスリープを決断した理由を語り、のっち（37）は「2