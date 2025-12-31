第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、歌手のＭＩＳＩＡが７年連続７回目の紅組最終歌唱者を務めた。オーケストラを従え、荘厳な雰囲気の中でのパフォーマンス。伸びやかな歌声を響かせた。「Ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ」は、松嶋菜々子主演のフジテレビ系「やまとなでしこ」（２０００年）の主題歌。ゲスト審査員の松嶋を前にして同曲を初めて届けた。「アイノカタチ」はＴＢＳ系「義母と娘のブ