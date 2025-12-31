大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が12月31日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、久保田利伸（63）が「紅白スペシャルメドレー」と題して「1,2,Play」「Missing」「LA・LA・LALOVE SONGS」を披露した。今年デビュー40周年を迎えた久保田。1990年「ForeverYours」でアリスン・ウイリアムズと合同で初出演して以来、35年ぶりの2度目の出場となった。歌唱前のインタビューで35年ぶりの出場について問われる