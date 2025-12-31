元AKB48の女優篠田麻里子（39）が31日夜、自身のインスタグラムを更新。1年を振り返るスライドショーとともに「2025年も最高に幸せな一年でした」とつづった。篠田は撮影のシーンや、。20年に誕生した長女とのショットなど、今年のさまざまな写真を集めたスライドショーをアップ。今月行われたAKB48の20周年ライブのステージ画像やオフショットも多数、あらためて公開し「今年もお世話になりました。皆様良いお年を」と記した和装