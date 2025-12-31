30曲以上のカラオケ100点満点をたたき出した“カラオケ100点おじさん”こと俳優の佐々木淳平（45）と、“日本一炊かれたい女優”ことお米ソムリエの緋那子（30）が31日、双方のSNSで結婚を発表した。緋那子は「この度、俳優でカラオケ100点おじさんの佐々木淳平さんと結婚しましたいつも笑わせてくれる最高なパートナーと出会うことができてとても幸せです愉快なおじさんと愛おしい猫たちと楽しく生きていきたいと思います」と