高市首相は３１日、首相公邸での年越しを巡り、自身のＸ（旧ツイッター）に「伝説の『お化け』とは、まだ出会っていません」と投稿した。公邸はかつて官邸として使われた時代、犬養毅首相が暗殺された１９３２年の５・１５事件などの現場となり、「幽霊が出る」とのうわさがある。高市首相は２９日に東京・赤坂の衆院議員宿舎から公邸に引っ越した。