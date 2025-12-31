第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）で、継続中としては最長の２１年連続のシード権、さらには５位以内を目指す東洋大の酒井俊幸監督（４９）は３１日、若手ＯＢが給水係として後輩をサポートすることを明かした。「口町ロケット」の愛称を持つ口町亮（３１）＝スバル＝、６区の東洋大記録を持つ今西駿介さん（２８）＝現役引退＝、２５年春に卒業したばかりの石田洸介（２３）＝スバル＝らＯＢが箱根路に集結し、約５０