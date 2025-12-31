第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、歌手の米津玄師は劇場版「チェンソーマンレゼ篇」の主題歌として書き下ろした「ＩＲＩＳＯＵＴ」を世界初パフォーマンスした。披露した場所は、この春廃止された銀座の東京高速道路「ＫＫ線」。夜の銀座の街並みが映し出される中で歌声を届けた。米津は白組で３回目の出場だった。司会の綾瀬はるかは「米津さんの曲はいろんなジャンルがあって、曲