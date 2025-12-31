大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が12月31日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、福山雅治（56）が17年連続で出場。「クスノキ-500年の風に吹かれて-」を披露した。同曲は故郷・長崎に現存する"被爆クスノキ"が題材。14年に発表した「クスノキ」を、被爆80年の節目となる今年に新たにアレンジ・編曲した。白のスーツ姿で登場し、合唱団と共に平和への思いを乗せて歌い上げた。