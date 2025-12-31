きょう12月31日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるナイ年越しおもしろ荘！今年も誰か売れて頂戴スペシャル』（後11：30）では、1052組から選ばれた12組が、ナインティナインとゲストの前でネタを披露する。【写真】今年も…多彩な顔ぶれが登場芸人を見届けるゲストには、あの、天海祐希、高橋文哉、出川哲朗、山崎弘也（アンタッチャブル）が登場。コーナーMCは、荒川（エルフ）、ぱーてぃーちゃんが務める。【出演芸人】