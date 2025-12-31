今年を最後にNHK紅白歌合戦から勇退する歌手の郷ひろみ（70）が31日、自身のインスタグラムを更新。一区切りとした紅白のパフォーマンスを終えて、感謝の気持ちをつづった。通算10回目の白組歴代最多歌唱回数を誇る「2億4千万の瞳―エキゾチック・ジャパン―」の歌唱直後の写真をアップ。ダブルピースをする表情はやりきった達成感で満ちあふれていた。「紅白、本当にありがとう。紅白、最GO！！」。感謝の言葉も最後まで郷