【ニューヨーク共同】31日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比36銭円安ドル高の1ドル＝156円74〜84銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1739〜49ドル、184円10〜20銭。朝方発表された米新規失業保険件数が市場予想を下回り、労働市場の底堅さが意識されて円を売ってドルを買う動きが先行した。30日午後5時時点の円相場は前日比37銭円安ドル高の1ドル＝156円38〜48銭。ユーロは1ユーロ＝1.1743〜53ドル