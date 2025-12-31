＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか紅組トップバッターを務めた初出場の7人組女性アイドルグループ、CANDY TUNEが大ヒットした「倍倍FIGHT！」のパフォーマンスを終えて取材に応じた。福山梨乃（28）は「楽しかったです。私たちよりもマネジャーさんやメークさんが泣いてくれていて。ここまでこられたことを誇りに思うし、感謝のステージができたと思います」と振り返った。立花琴未（23）は「テレビで見るのが当たり前