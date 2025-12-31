＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほかデビュー50周年を迎えた岩崎宏美（67）が37年ぶり15回目の出場。ヒット曲「聖母たちのララバイ」を歌唱した。白いドレス姿の岩崎は、司会の有吉弘行から今年は「このおめでたい年の、歌の締めくくりが紅白で本当に幸せです」と感謝。「すごい緊張している」と明かした。紅白の舞台について「お祭りみたいで、皆さん楽しまれているのが分かるんですけど、なにせ初めて出たのが今から50