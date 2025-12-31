自作の風景画が飾られた自宅の部屋で取材に応じるセシリア・ヒメネスさん＝2014年11月、スペイン北東部ボルハ（撮影・フランシスコ・ミジャ、共同）セシリア・ヒメネスさん（キリストの絵を修復し脚光を浴びたスペイン人女性）スペインメディアによると29日、同国北東部ボルハの高齢者施設で死去、94歳。死因は明らかになっていない。31年1月生まれ。12年、地元ボルハの教会のフレスコ画が経年劣化していることに心を痛めて自