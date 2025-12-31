Image: Netflix Japan | ネットフリックス / X 2025年を振り返ってみて、一番良かった『エンターテイメント』を編集部員･ライターがピックアップしました。各種サブスクで配信しているものもあるので、年末年始の時間があるときにチェックしてみてくださいね。Netflixオリジナル：ファイナルドラフト配信スタート時に話題にはなってはいましたが、もっともっともっっっと話題になっててもい