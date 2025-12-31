Perfume ＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇12月31日17回目の出場となったPerfumeは、Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」を披露した。2025年末でコールドスリープ（活動休止）を発表したPerfume。これまで紅白の舞台で世間に衝撃を与えてきたPerfumeのパフォーマンスには、振付・演出に MIKIKO氏が参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージとなった。「一旦の締めくくりを、いいステージにしたい」「本当にシンプ