第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）が３１日に放送され、音楽プロデューサーの松任谷正隆氏がサプライズ出演した。妻・松任谷由実が歌った「翳（かげ）りゆく部屋」で、パイプオルガンを演奏した。ユーミンは２曲目に、自身の原点とも呼べる楽曲「翳りゆく部屋」を弾き語りで披露。すると会場でパイプオルガンを弾くメガネ姿の男性が画面に映し出された。なんと夫の松任谷正隆氏だった。歌唱後、２人は言葉を交わすこ