３０日、北京国際美術ビエンナーレのセルビア現代アート特別展に出品された作品。（北京＝新華社記者／呉寒氷）【新華社北京12月31日】「共生」をテーマに第10回中国北京国際美術ビエンナーレが29日、北京展覧館で開幕した。テーマ展、国別展、特別展の三つのセクションが設けられ、うち国別展ではセルビアの現代アート展が開かれた。両国国交樹立70周年を記念するイベントの一つとして、芸術家19人の作品を展示する。会期は2026