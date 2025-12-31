第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、白組最多の３８回目の出場となる郷ひろみが出演。今回をもって「一区切り」と“紅白勇退”を発表したばかりのラストステージで、自身の代表曲「２億４千万の瞳ーエキゾチック・ジャパンー」を披露した。万感の思いで全力パフォーマンスを届けたあと、自身のインスタグラムを更新。衣装姿で、満面の笑顔を見せながらダブルピース。「紅白、本当にありがと