大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が12月31日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、松任谷由実（71）が「天までとどけ」を披露した。同曲は11月に「YumiAraI」名義でリリースしたアルバム「Wormhole」の収録曲で、荒井由実時代から現在までの音声を学習させたAIで声を再構築し、今の歌声を掛け合わせて制作された革新的な作品。3年ぶり7度目の紅白でさらに進化した姿をお茶の間に届けた。また荒井由実時代の