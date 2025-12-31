３０日、夫子廟大成殿でイルミネーションを見る人たち。（南京＝新華社記者／李博）【新華社南京12月31日】中国江蘇省南京市の夫子廟（孔子廟）大成殿では、新年を前にイルミネーションが点灯され、華やかな光が人々の目を楽しませている。３０日、夫子廟大成殿でイルミネーションを見る人たち。（南京＝新華社記者／李博）３０日、夫子廟大成殿でイルミネーションを見る人たち。（南京＝新華社記者／李博）３０日、夫子廟大成殿