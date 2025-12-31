ユーロスターで相次いでトラブルが起き、遅延や運休が発生した。12月30日、英仏海峡トンネルで電力トラブルと車両故障が発生した。一時全列車の運行を停止したものの、部分的に運行を再開した。12月31日に運行を再開したものの、運休や遅延などの影響が発生する可能性がある。イージージェットは12月31日、ロンドン/ガトウィック〜パリ/シャルル・ド・ゴール線で臨時便を運航し、数百席を追加供給する。