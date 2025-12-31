第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、シンガー・ソングライターの松任谷由実が特別企画で出場し、最新アルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／ＹｕｍｉＡｒａＩ」に収録された「天までとどけ」と、自身の原点とも呼べる楽曲「翳（かげ）りゆく部屋」の２曲を披露した。「翳りゆく部屋」は自身の原点とも呼べる楽曲で、この日の歌唱時まで伏せられていた。ＮＨＫホールにサプライズ登場し、弾き語りで