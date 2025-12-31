＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか13年ぶり3度目出場の矢沢永吉（76）が都内某所で「真実」を披露。その後、NHKホールの上空が映し出された。そして代名詞の「E．YAZAWA」のロゴが光輝き、スタジオにサングラスを装着した矢沢が登場。代表曲「止まらないHa〜Ha」を生披露。続けて「トラベリン・バス」も熱唱した。最後に矢沢は、同郷広島の有吉弘行からコメントを求められ「紅白歌合戦、出させてくれてありがとうござ