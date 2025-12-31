『anan』創刊50周年を記念して、2020年にスタートした「anan AWARD」。10月15日にGinza Sony Parkにて開催した「anan AWARD 2025」より、キヨさんの喜びのコメントをお届けします。授賞理由anan award 2025独自のスタイルを貫き、ゲーム実況者として常にトップを走り、ゲームカルチャーにおいて、唯一無二の存在感を放つキヨさん。表紙に降臨した2024年10月発売号は急遽発売前重版が決定し、重版分も完売。アイドル、アーティスト