中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月31日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は31日の記者会見で、日本の石平（せき・へい）参院議員がソーシャルメディアで来年初めに台湾を訪問する予定だと発言したことについて問われ、このような人物の卑劣な言動は論評に値しないと述べた。