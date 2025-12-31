ベルギー・リエージュ出身のショコラティエ、ピエール・ルドンから2026年バレンタイン限定コレクションが登場します。今年は自由な発想と繊細な美意識を重ねた、物語性あふれるショコラが主役。一粒ごとに想いを託したアソートは、大切な人への贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもぴったり。甘く芳醇な世界に、心がそっと包まれる時間を楽しんで。 2026年テーマは「天空のショコラ」 ＊2026年