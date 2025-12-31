2025年12月29日、日本メディアのオリコンニュースで「第1回 好きな声優ランキング（男性編）」が発表され、中国のSNS・微博（ウェイボー）で反響が寄せられている。アンケートはオリコン・モニターリサーチによるインターネット調査で11月4〜12日に実施され、10〜50代の男女1000人が回答した。1位は津田健次郎、2位は山寺宏一、3位は花江夏樹と続き、4〜10位は宮野真守、中村悠一、石田彰、下野紘、杉田智和、木村昴、山口勝平だっ