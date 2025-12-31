◇RIZIN師走の超強者祭り（2025年12月31日さいたまスーパーアリーナ）格闘技イベント「RIZIN師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）が31日に開催された。対戦予定だった元フェザー級王者・斎藤裕（パラエストラ小岩）と初代RISEオープンフィンガーグローブマッチ65kg以下級王者YA-MAN（TARGETSHIBUYA）がリングに上り、YA-MANは涙の謝罪をした。YA-MANは昨年大みそかにカルシャガ・ダウトベック（カザフス