＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか特別企画で13年ぶり3回目の出演となる矢沢永吉（76）は「真実」を歌唱した。同曲は28年ぶりとなる連続ドラマ主題歌で珠玉のバラード曲。25年はソロ50周年の節目で、11月には日本のアーティスト史上最年長（76歳2カ月）での東京ドーム公演を成功させ、2日間で約11万人を動員した。1972年（昭47）にロックバンド「キャロル」でデビューし、75年にソロデビュー。以来、ロック界のカリス