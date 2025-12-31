第101回箱根駅伝に、人一倍の悔しさを抱える選手がいる。日本大学で3区を走った冨田悠晟（4年）だ。結果は区間20位。チームの順位を13位から19位へと落とした。憧れだった箱根駅伝の舞台に、打ちのめされた。 2025年1月2日、101回の箱根駅伝。91回目の出場を果たしていた日本大学に異変が起きていた。序盤からレースの流れに乗れずに遅れ、総合20位。シード権争いに加わるものと目されていただけに、衝撃が広が