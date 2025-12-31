第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、３人組音楽ユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが、活動休止を意味する「コールドスリープ」前のラストステージを行った。かしゆかは「この先もずっとＰｅｒｆｕｍｅを楽しむため、今だからできることを」とメンバー、スタッフと協議の上、コールドスリープを決断。のっちは「２５年間支えてくれたファンには感謝しかありません。いくつもの景色は宝物です」と感激