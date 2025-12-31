【モデルプレス＝2025/12/31】女優・モデルの茅島みずきが31日、自身のInstagramを更新。父親との2ショットに反響が寄せられている。【写真】21歳170cm美人モデル「お父さん絶対イケメン」父とのおんぶショット◆茅島みずき、父とのおんぶショット公開茅島は「2025年ありがとうございました！色んなことに悩みぶつかり、そして素敵な出会いも沢山あるそんな年だったと思います。いつも応援してくださってる皆さんに感謝の気持ちで