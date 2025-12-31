郷ひろみ ＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇12月31日38回目の出場となった郷ひろみは、「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」を歌唱した。先日、今回の紅白をもって「一区切りつけたい」と勇退を報告した郷ひろみ。自身代表曲の一つ50作目のシングル「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」（1984年2月25日リリース）をパフォーマンス。歌詞にある＜ジャパン！＞というシャウトは、今や郷ひろみの代名詞。また、