日本時間２２時３０分に米新規失業保険申請件数（12/21 - 12/27）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（12/21 - 12/27）22:30 予想21.5万件前回21.4万件（新規失業保険申請件数) 予想191.8万件前回192.3万件（継続受給者数)