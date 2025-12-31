新規失業保険申請件数（12/21 - 12/27）22:30 結果19.9万件 予想21.5万件前回21.5万件（21.4万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（12/14 - 12/20） 結果186.6万件 予想191.8万件前回191.3万件（192.3万件から修正）（継続受給者数)