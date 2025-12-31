中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京12月31日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は31日の記者会見で、中国が台湾島付近で行った軍事演習について日本やオーストラリア、欧州連合（EU）機関、一部の欧州国家が懸念を表明したことに関し、白黒を逆転させ、是非を混同させるもので、極めて偽善的だと批判した。林氏は次のように述べた。これらの国と機関は、「台湾独立」分裂勢力が掲げる「武力による独立」