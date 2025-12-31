大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）が31日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、今年いっぱいで活動を休止するPerfumeが、“コールドスリープ”前最後のパフォーマンスを披露した。3人は真っ白な衣装で登場。コールドスリープする理由について、かしゆかは「この先もずっとperfumeを楽しむためにみんなで選択しました」と説明。「25年間支えてくださった皆様には感謝しかありません。ありがとうございます」「