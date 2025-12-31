＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか70歳の節目をもって紅白からの卒業を発表した郷ひろみ（70）が、ラスト紅白の舞台で「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」のパフォーマンスを披露した。通算38回目の出演で、同曲は9回目（メドレーを除く）となった。歌唱前、今回卒業を決意した理由を「今年で70歳。（後輩たちに）思いをつなぎたいという気持ちだった」と明かした。取材会では最後のステージについて「僕らし