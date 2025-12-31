格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」は31日、さいたまスーパーアリーナにて開催。第15試合メインイベントのフェザー級タイトルマッチは、王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフが1ラウンド2分54秒TKO勝ちで朝倉未来に勝利した。 ■「俺は逃げるのが嫌い」 朝倉の挑戦はわずか174秒で終わった。試合後、担架で運ばれていく朝倉の姿が中継で映し出されると、SNSでは心配の声が相次いだ。王者シェイド