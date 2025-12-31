¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 12·î31Æü¤ÎÂç³¢Æü¡¢Snow Man¤¬½Ð±é¤¹¤ëYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ØSnow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ～¥ê¥¯¥¨¥¹¥È♡ÂçºîÀï?!～¡Ù¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥á¥ó¥Ðー¤¬³Ú¶Ê¡¦±é½Ð¤Ê¤É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿Á´5¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹½À® ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤ËÂç³¢Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜ´ë²è¡£ºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤Ï95Ëü¿Í¤ò