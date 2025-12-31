Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¤¬£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢£±¥é¥¦¥ó¥É£Ô£Ë£ÏÉé¤±¡£»î¹ç¸å¤Ï¼ó¤ò¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¥¿¥ó¥«¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¸å¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¾×·â¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á£Ð£Ð£Ö¡×¤Ç¡¢²òÀâ¤Î¹âºå¹ä»á¤ÏÌ¤Íè¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶²¤é¤¯Ç¾¿Ì¤È¤¦¡£¥°¥é¥¦¥ó