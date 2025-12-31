Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Î¼ê¤Îµ×ÊÝÅÄÍø¿­¤¬¡Ö£±¡¤£²¡¤£Ð£ì£á£ù¡×¡Ö£Í£é£ó£ó£é£î£ç¡×¡Ö£Ì£Á¡¦£Ì£Á¡¦£Ì£Á£Ì£Ï£Ö£Å£Ó£Ï£Î£Ç¡×¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¾§¡££³£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤òÀ¹Âç¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£²Î¾§Á°¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Çµ×ÊÝÅÄ¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´é¤òÀÖ¤é¤á¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤â¡ÖËÍ¤â¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¹¥