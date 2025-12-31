2026Ç¯¤ÎÅìµþ¤Ïµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤­¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á·Ï»ÜÀß¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥â¥ó¡¢·à¾ì¡¢¥Û¡¼¥ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÊ®¿å¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£¿·Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»ÜÀß¤Î³«¶È¤ò¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼½ç¤Ë7¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤Ä¤¤¤ËÈ½ÌÀ¡ª 1Ëü4000±ß¥Ñ¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¤ªÂæ¾ì¤Î¡ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¡ÉÊ®¿å¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±àÆâ¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥Ý¥±¥â¥ó½é¡¢Ìó2.6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¤¬¡¢