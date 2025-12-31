¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢Âè12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤é²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£8·î11Æü¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÂ³¤¯Æ±°ìÇ¯²ÆÅß½÷»Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Í¥¾¡Àï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢§ÅÏÊÕÍ¥Èþ¡Ê2Ãå¡Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÂ­¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¿ÊÆþ¤¬6¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã