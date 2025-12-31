¡Øanan¡ÙÁÏ´©50¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Öanan AWARD¡×¡£10·î15Æü¤ËGinza Sony Park¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Öanan AWARD 2025¡×¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¿åÃ« ½ÖÁª¼ê¡¢ÅÄµÜÍµÎÃÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¼ø¾ÞÍýÍ³anan award 2025¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Î±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢2024Ç¯¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ø¤ÈÌö¿Ê¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÌîµå¤òÌû¤·¤ß¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼